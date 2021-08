"Orange Is the New Black"-Star Laura Prepon: "Praktiziere Scientology nicht mehr"

Die US-Schauspielerin Laura Prepon (41, "Orange Is the New Black") hat sich nach eigenen Worten von Scientology losgelöst. "Ich praktiziere Scientology nicht mehr", sagte sie in einem Interview mit dem US-Magazin People, das am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. "Ich war schon immer sehr aufgeschlossen, schon als Kind", erzählte sie.