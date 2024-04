Schauspielerin Iris Berben: "Ich versuche, angstfrei zu sein"

Schon seit Jahrzehnten setzt sich die deutsche Schauspielerin Iris Berben (73) für Frauen ein. Deshalb bekam sie jetzt bei den Spa-Awards den Preis in der Kategorie "Female Empowerment" verliehen und erklärte gegenüber der Zeitschrift Gala, was sie unter diesem Begriff versteht.

"Es ist Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein, es ist gleiche Bezahlung, es sind gleiche Chancen, es sind Chancen überhaupt, um deine Lebensform möglich machen zu können, ohne Ausgrenzung". Dennoch falle es Berben nicht immer leicht, stark zu sein.

"Ich bin als Schauspielerin vielleicht geübter darin, etwas vorzugeben, obwohl ich es gar nicht bin. Denn es gibt Dinge, vor denen ich Respekt habe, es gibt Dinge, vor denen ich Angst habe. Wobei, das Einzige, was ich versuche in meinem Leben, ist angstfrei zu sein", so Berben.