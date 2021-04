Schauspielerin Christine Neubauer startet Single-Aufruf

Neubauer selbst ist seit Jahren in einer Beziehung. 2013 machte sie die Liebe zu ihrem Freund, dem Chilenen José Campos, bekannt. "Nach eineinhalb Jahren steht für uns fest: Ja, wir sind glücklich zusammen, und das kann jeder in der Öffentlichkeit wissen", ließ Neubauer damals mitteilen. Das Paar habe einfach eine Zeit ganz für sich gebraucht, in der es sich kennenlernen konnte, ohne im Scheinwerferlicht zu stehen. Mittlerweile sind sie verlobt.