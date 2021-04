Verena Scheitz erklärt, warum ein erfülltes Sexualleben nicht vor Prostatakrebs schützt

Regie für die Aufklär-Videos mit Augenzwinkern führte Kabarettist Gerald Fleischhacker. Alle Drehs fanden selbstverständlich unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen statt. "Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, die Produktion mit so vielen engagierten Persönlichkeiten in dieser fordernden Pandemie-Zeit mit Covid-Tests, FFP2-Masken und Abstandhalten in einer so positiven Stimmung über die Bühne gebracht zu haben", so Krebshilfe Geschäftsführerin Martina Löwe.