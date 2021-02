Zwei Buben haben Spaß: "Seidl und Fleischhacker im Außendienst“ im ORF

Auf Gespensterjagd in der Burg Bernstein im Burgenland – erst vor drei Wochen in vier Tagen gedreht – ging es um die mysteriöse weiße Frau und den roten Baron, einst Raubritter, die im alten Gemäuer angeblich ihr Unwesen treiben. Und wo sich auch sonst so allerlei findet: eine tote Taube hinter einer Tür in einer Mauernische und im Weinkeller uralte Fotos in einer vergammelten Kiste. „Das war wirklich faszinierend“, sagt Fleischhacker, „weil die Vorfahren des jetzigen Besitzers alle Abenteurer waren.“ Seit 1892 ist die Burg Eigentum der Familie Almásy, somit auch Geburtshaus des Wüstenforschers und Piloten Laszló Almásy, der durch den Film „Der Englische Patient“ bekannt geworden ist.

Mit der Akribie des Wissenschafters, sprich einer Wärmebildkamera und anderer technischer Hilfsmittel, nähert sich Thomas Ritter von den „Vienna Ghosthunters“ schmähohne dem Spuk.