Schauspieler Sam Neill wendet sich nach Krebs-Diagnose an die Öffentlichkeit

Der bekannte neuseeländische Schauspieler Sam Neill ("Jurassic Park") meldete sich nach Bekanntwerden seiner Leukämie-Erkrankung bei seinen Fans. In seiner kommende Woche erscheinenden Autobiografie "Did I Ever Tell You This" (Hab ich Dir das je erzählt) schreibt Neill, dass er seit März vergangenen Jahres wegen eines Non-Hodgkin-Lymphoms behandelt und möglicherweise daran sterben werde. Die Auswirkungen dieser Nachricht dürfte Neill unterschätzt haben. Alle Medien würden derzeit nur darüber berichten, was "ermüdend" sei, sagt er in einem auf Instagram veröffentlichten Video.