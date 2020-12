Schauspieler Heinz Hoenig mit 69 Jahren wieder Vater geworden

Aktuell ist Hoenig in der Neuauflage der Serie "Verbotene Liebe zu sehen". Fans wird dabei der gewohnte Mix aus Intrigen, Rache und komplizierten Liebesbeziehungen geboten. Jan und Julia, Liebespaar der ersten Stunde, mussten im Laufe der Serie feststellen, dass sie Geschwister sind. Auch die neuen Turteltauben Alexander und Josefin, die sich erstmals am Düsseldorfer Flughafen über den Weg laufen, verbindet ein Geheimnis. Der vom Privatsender RTL betriebene Streamingdienst TV Now hat zunächst zehn Folgen des "Verbotene Liebe"-Ablegers bestellt und stellt sie im wöchentlichen Rhythmus online. Gut möglich, dass es danach weitergeht. Auserzählt sind Themen wie Liebe und Intrigen ja nie.