Dionne Warwick (80) über Marlene Dietrich: "Ich habe sie Mama genannt"

Dass Sängerin Dionne Warwick keinerlei Berührungspunkte mit sozialen Medien hat, zeigte sie kürzlich in ihrem Twitter-Schlagabtausch mit dem US-amerikanischen Rapper Chance the Rapper. "Wenn du offensichtlich ein Rapper bist, warum packst du das dann zusätzlich in deinen Namen“, fragte die Soul-Legende spöttisch und bot gleich an, sich nun auch als „Dionne the Singer“ zu bezeichnen.

Auch ihre aufgrund der Corona-Pandemie abgesagten Konzerte verlegte sie kurzerhand ins Internet. Und das mit beinahe 80 Jahren, denn heute, Samstag, feiert sie ihren Geburtstag.

Die Musik wurde ihr quasi in die Wiege gelegt, denn sie wurde in eine Familie von Gospelsängern hineingeboren. Ihre Kindheit in East Orange (ein Vorort von New York) beschrieb sie gegenüber dem Guardian als "wundervoll. Jede Familie kannte wie selbstverständlich jede andere Familie“.