Scarlett Johansson packt aus: Als junges Mädchen zu Sex-Bomben-Rollen getrieben

Am Dienstag erinnerte sich Scarlett Johansson im "Table for Two"-Podcast von iHeartRadio mit Bruce Bozzi an die Anfänge ihrer Karriere. Als sie ein junges Mädchen war, sei sie von ihrem Management dazu gebracht worden, provokante Rollen als unschuldigen Sexbombe anzunehmen. Sie verwendete dabei das englische Wort "groomed" - was unter anderem verwendet wird, um auszudrücken, dass das Vertrauen eines Kindes erschlichen wird, um es zu sexuellen Handlungen zu bringen.

Scarlett Johansson über ihr Image als Sex-Bombe

"Ich wurde irgendwie darauf vorbereitet, diese, wie man es nennt, Sex-Bomben-Art von Schauspielerin zu sein", sagte die heute 38-Jährige über ihre Karriere. "Ich habe die andere Frau und dieses Objekt der Begierde gespielt, und plötzlich fand ich mich an diesem Ort in die Enge getrieben, als könnte ich nicht herauskommen."