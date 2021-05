Sarah Jessica Parkers ältester Sohn feiert "Meilenstein"

Viel ist über das Privatleben der Hollywood-Familie ansonsten nicht bekannt. Nur so viel: Auch die Freude zum 23. Hochzeitstag mit ihrem Mann Matthew Broderick (59, "Manchester by the Sea") hat Parker im Mai 2020 online mit ihren Fans geteilt. "23 Jahre. Wir haben einen langen Weg hinter uns, Baby", schrieb der "Sex and the City"-Star zu einem - offensichtlich etwas älteren - Schwarz-Weiß-Foto der beiden auf Instagram. Nebe James Wilkie teilt das Paar noch die Zwillinge Marion und Tabitha (11).