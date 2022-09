Sarah Jessica Parker trauert um Stiefvater

Medienberichten zufolge hatte Parker zuvor ihre Teilnahme an eine Gala in New York aufgrund es Notfalls in der Familie kurzfristig abgesagt.

Sarah Jessica Parker ist seit 1997 mit dem Schauspieler Matthew Broderick verheiratet. Die beiden waren in den 1990er-Jahren zusammen in verschiedenen Stücken zu sehen, unter anderem 1995 in einem Revival des Musicals "How to Succeed in Business Without Really Trying". Das Paar hat drei Kinder.