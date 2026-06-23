Sarah Jessica Parker: Neue Fotos ihrer Zwillingstöchter zum 17. Geburtstag

Hollywood-Star Sarah Jessica Parker ( „Sex and the City“) ist sehr bedacht darauf, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Doch nun machte sie eine Ausnahme: Zum 17. Geburtstag ihrer Zwillingstöchter Marion Loretta Elwell und Tabitha Hodge Broderick veröffentlichte sie eine Serie an privaten Fotos. Dabei richtete sie liebevolle Worte an den Nachwuchs.

„22. Juni 2009“, beginnt Parker ihren Beitrag und verweist dabei auf das Geburtsdatum der Zwillinge, die durch eine Leihmutter zur Welt kamen. „Heute seid ihr 17. Und weise. Und gut. Und glücklich. Und auf wunderbare Weise auf eurem Weg. Und lustig. Und treue Freundinnen. Und geliebte Töchter.“ Abschließend fügte sie hinzu: „Alles Gute zum Geburtstag, meine liebste Loretta und Tabitha. In Bewunderung und mit all meiner Liebe.“

Sarah Jessica Parker über Kindeserziehung

Sarah Jessica Parker ist seit 29 Jahren mit Schauspieler Matthew Broderick verheiratet. Neben den Zwillingen haben sie noch einen älteren Sohn, James Wilkie (23).

In einem Interview in der Sendung „Jenna and Friends“ im April 2025 sprach sie über die Erziehung der Zwillinge und schwärmte von den Persönlichkeiten ihrer Töchter: „Ich liebe ihre Gesellschaft wirklich. Sie sind so interessant.“ Besonders betonte sie deren liebenswerte und neugierige Art.

Und im Gespräch mit Elisabeth Sereda für den KURIER verriet Parker, wie sie ihre Kinder in Zeiten des Internets und Social Media erzieht. „Einfach gute, ehrliche Erziehung. Es ist wichtig, gut zu informieren und Dinge nicht zu verbieten, sondern über die Themen zu sprechen, die für mich und Matthew wichtig sind. Keine starren und strikten Regeln aufzustellen und sicherzustellen, dass sie ihre eigene Sicherheit einschätzen und kluge Entscheidungen treffen.“ Sie gab aber zu: „Es ist natürlich ein bisschen kompliziert, und ich spreche mit anderen Familien und Eltern darüber.“