Am 17. Juni bekam die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit im Rahmen einer Transplantation eine neue Lunge – und zwar schneller als gedacht. Aktuell muss sich die 52-Jährige von dem schweren Eingriff erholen, hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dafür könnte sich der Fokus nun auf ein anderes Familienmitglied des norwegischen Königshauses richten: nämlich auf Mette-Marits Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra. Das Leben der 22-Jährigen wird von der Krankheit ihrer Mutter ebenso beeinflusst wie jenes der anderen Familienmitglieder. Wenn nicht vielleicht sogar noch mehr. Denn nun musste die Prinzessin Freiheit und Anonymität aufgeben.

Adelsexpertin über Ingrid Alexandras Zukunft: "Es ist unvermeidlich" Ingrid Alexandra studiert seit Sommer 2025 in Sydney, Australien, dort hat sie sich für das Bachelor-Studium Sozialwissenschaften mit den Schwerpunkten Internationale Beziehungen und Politische Ökonomie entschieden. Ursprünglich war geplant, dass sie nur kurzfristig nach Norwegen zurückkehrt, um ihrer Mutter, deren Gesundheitszustand sich zuletzt verschlechterte, beizustehen. Doch laut den norwegischen Zeitungen Dagbladet und Se og Hør sowie auch gala.de hat sich nun alles geändert: Ingrid Alexandra hat ihr Studium in Australien abgebrochen und wird dauerhaft in Norwegen bleiben. Die Prinzessin soll sich auch bereits an der Universität Oslo eingeschrieben haben. Der Grund: Die Prinzessin soll stärker in die royalen Aufgaben des Königshauses eingebunden werden, um ihre Eltern zu entlasten. "Es ist unvermeidlich, dass sie stärker in den Alltag der Königsfamilie eingebunden wird und dass die Ausbildung [zur Königin] intensiviert wird", so Adelsexpertin Sigrid Hvidsten im Dagbladet. Kronprinz Haakon habe sich zuletzt bereits "die Seele aus dem Leib gearbeitet", so Hvidsten, doch nun müsse er seiner Frau bei der Genesung beistehen. König Harald und Königin Sonja wiederum sind bereits 89 Jahre alt und deshalb freilich nur noch begrenzt belastbar. Dazu kamen in den vergangenen Monaten die Skandale rund um Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby sowie um ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein.

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