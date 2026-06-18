Nach Mette-Marits Lungentransplantation: Königin Mary meldet sich zu Wort

Die Nachricht ging gestern, 17. Juni, um die Welt:Die schwer kranke norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat eine neue Lunge bekommen. Das teilte das norwegische Königshaus mit. "Die Lungentransplantation ist so weit erfolgreich verlaufen", zitierte das norwegische Königshaus Abteilungsleiter Arnt Fiane vom Universitätskrankenhaus in Oslo. Nicht nur Fans des norwegischen Königshauses waren in Sorge, sondern die Nachricht löste auch in den Nachbarländern große Anteilnahme aus: Prominente Mitglieder der skandinavischen Königshäuser übermittelten ihre Unterstützung und Genesungswünsche.

Königin Mary zeigt sich erleichtert Die dänische Königin Mary (54) äußerte sich zur Operation ihrer engen Freundin. Während eines öffentlichen Auftritts an der Universität von Kopenhagen betonte sie vor den Kameras der dänischen Rundfunkanstalt DR, in Gedanken bei Mette-Marit zu sein: "Ich habe erfahren, dass die Operation gut verlaufen ist, und darüber freue ich mich sehr. Unsere herzlichsten Gedanken sind bei der Kronprinzessin und der gesamten Familie." Diese kurze, aber doch herzliche Aussage unterstreicht einmal mehr die enge Verbindung zwischen den Königshäusern Norwegens und Dänemarks.

Auch aus Schweden kamen warme Worte. Das schwedische Königshaus drückte in einer offiziellen Mitteilung seine Erleichterung über den positiven Verlauf der Operation aus. "Die Königsfamilie hat die erfreuliche Nachricht erhalten, dass Kronprinzessin Mette-Marit sich einer Lungentransplantation unterzogen hat und dass offenbar alles gut verlaufen ist", hieß es laut dem schwedischen Magazin Svensk Damtidning. Natürlich wurde der Kronprinzessin ebenfalls "eine gute Erholung sowie eine schnelle Genesung" gewünscht.

