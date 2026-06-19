Sohn von Pocher und Aly nach Unfall im Spital: "Hochemotionale Amira am Telefon"

Das Ex-Paar Oliver Pocher und Amira Aly dürfte zuletzt nicht viel kommuniziert haben. Amira Aly erwartet ihr drittes Kind. Der Vater ist ihr Lebensgefährte Christian Düren . Pocher warf seiner Ex-Frau vor einigen Wochen öffentlich vor, ihn über die Schwangerschaft nicht persönlich informiert zu haben. Er habe darüber aus der Zeitung erfahren, beschwerte sich der Comedian im "Patchwork Boys"-Podcast, den er zusammen mit "DSDS"-Star Pietro Lombardi betreibt.

Nun zwang ein beunruhigender Vorfall das Ex-Paar dazu, die Kommunikation wieder aufzunehmen. Grund war ein Unfall ihres gemeinsamen sechsjährigen Sohnes, der im Spital endete.

Pocher: "Hatte eine hochemotionale Amira am Telefon"

In einer neuen Podcast-Folge erzählte Pocher seinem Freund Lombardi von einem unerfreulichen Anruf, den er vor wenigen Tagen erhalten habe.

Er sei von seiner Ex-Frau über das Telefon über einen Notfall informiert worden.

"Da hatte ich eine hochemotionale Amira am Telefon, als ich da gerade von der Bühne runtergegangen bin", erzählt der 48-Jährige über das Gespräch, das sich ereignete, nachdem er mit Lombardi einen gemeinsamen Auftritt absolviert hatte.

Doch was war passiert?