Sohn von Pocher und Aly nach Unfall im Spital: "Hochemotionale Amira am Telefon"
Das Ex-Paar Oliver Pocher und Amira Aly dürfte zuletzt nicht viel kommuniziert haben. Amira Aly erwartet ihr drittes Kind. Der Vater ist ihr Lebensgefährte Christian Düren. Pocher warf seiner Ex-Frau vor einigen Wochen öffentlich vor, ihn über die Schwangerschaft nicht persönlich informiert zu haben. Er habe darüber aus der Zeitung erfahren, beschwerte sich der Comedian im "Patchwork Boys"-Podcast, den er zusammen mit "DSDS"-Star Pietro Lombardi betreibt.
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Nun zwang ein beunruhigender Vorfall das Ex-Paar dazu, die Kommunikation wieder aufzunehmen. Grund war ein Unfall ihres gemeinsamen sechsjährigen Sohnes, der im Spital endete.
Pocher: "Hatte eine hochemotionale Amira am Telefon"
In einer neuen Podcast-Folge erzählte Pocher seinem Freund Lombardi von einem unerfreulichen Anruf, den er vor wenigen Tagen erhalten habe.
Er sei von seiner Ex-Frau über das Telefon über einen Notfall informiert worden.
"Da hatte ich eine hochemotionale Amira am Telefon, als ich da gerade von der Bühne runtergegangen bin", erzählt der 48-Jährige über das Gespräch, das sich ereignete, nachdem er mit Lombardi einen gemeinsamen Auftritt absolviert hatte.
Doch was war passiert?
Sohn schlug sich Schneidezähne aus
Einer der beiden gemeinsamen Söhne des Ex-Paares habe sich laut Pocher verletzt. Der Sechsjährige hätte sich auf eine Absperrkette gesetzt, sei gefallen "und dann mit dem Gesicht zuerst aufgeschlagen".
Bei dem Sturz habe sich der Bub beide Schneidezähne ausgeschlagen und außerdem eine Platzwunde an der Lippe erlitten. Er musste ins Spital, wo die Wunde genäht werden musste.
"Der sieht jetzt aus wie ein Vampir", erzählte Pocher, der insgesamt fünf Kinder hat. Der deutsche Comedian zeigte sich erleichtert darüber, dass nicht mehr passiert ist. "Glück im Unglück" sei gewesen, dass es sich bei den ausgeschlagenen Zähnen um Milchzähne gehandelt habe. Diese haben ohnehin schon gewackelt.
Nach dem Anruf sei er sofort zu seinem Sohn gefahren - und die Zahnfee habe angesichts der verlorenen Zähne "besonders viel" gebracht.
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