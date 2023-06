Sarah Jessica Parker: Warum sie in Beziehung mit Robert Downey Jr. litt

Seit 1997 ist "Sex And The City"-Star Sarah Jessica Parker bereits mit ihrem Kollegen Matthew Broderick verheiratet. Das Paar hat einen Sohn und Zwillingst√∂chter. Woran sich viele vielleicht nicht mehr erinnern k√∂nnen: Parker war in der Vergangenheit auch mit Robert Downey Jr. zusammen, die Beziehung endete im verflixten siebten Jahr. Jetzt hat sich die Schauspielerin unerwartet ehrlich √ľber ihren Ex-Freund ge√§u√üert, der einst mit Suchtproblemen zu k√§mpfen hatte.

‚ě§ Lesen Sie hier mehr: Sorge um Robbie Williams: Wie schlecht geht es ihm wirklich?

Sarah Jessica Parker √ľber Ex-Beziehung mit Downey Jr.

Parker und Robert Downey Jr. waren von 1984 bis 1991 zusammen - bis Robert Downey Jr.s Alkohol- und Drogenprobleme schlie√ülich zur Trennung gef√ľhrt haben. Jetzt gab Parker gegen√ľber dem New Yorker an, dass sie sich w√§hrend ihrer siebenj√§hrigen Liaison, die von Downey Jr.s Drogenmissbrauch √ľberschattet war, oft "w√ľtend und besch√§mt" gef√ľhlt habe.