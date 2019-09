Sarah Jessica Parker bringt eigenen Wein heraus

Die Schauspielerin, Designerin (und selbsternannte Wein-Liebhaberin) Sarah Jessica Parker geht nun auch unter die Winzer und Winzerinnen. In Kooperation mit dem in Neuseeland beheimateten Unternehmen Invivo & Co kommt am 18. September ihr erster Sauvignon Blanc weltweit auf den Markt.

Sarah Jessica Parker von Anfang bis Ende involviert

Sarah Jessica Parker soll nicht nur ihren Namen für das Produkt hergegeben, sondern auch aktiv von Anfang bis Ende an dessen Entwicklung - sowohl geschmacklich als auch das Packaging betreffend - mitbeteilgt gewesen sein. Das (von Parker persönlich) handgemalte "X" auf dem minimalistisch gehaltenem Label symbolisiere einen Kuss, heißt es. Nicht unwesentlich bei der Kaufentscheidung ist allerdings auch der Geschmack des neuen edlen Tropfens. Und der soll sich laut Invivo-Winzer Rob Cameron unter anderem aus "hellen Noten von Grapefuit, Marakuja und Zitronenzesten" zusammensetzen. Um die Auswahl zu erweitern, soll im kommenden Frühjahr ein SJP-Rosé folgen.