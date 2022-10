Sarah Ferguson punktet mit Posting bei Royal-Fans

Die am 8. September verstorbene Queen ist seit Kindheitstagen eine ausgesprochene Hundeliebhaberin gewesen. Nach ihrem Tod haben Prinz Andrew und "Fergie" die Corgis übernommen. Muick war der Queen von Andrew und seinen Töchtern Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie geschenkt worden, als ihr Mann Prinz Philip Anfang 2021 im Krankenhaus lag. Sandy erhielt sie ebenfalls von Andrew, am 10. Juni 2021 - dem Tag, an dem der verstorbene Philip 100 geworden wäre.