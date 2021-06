Sarah Engels ist schwanger

Die deutsche Sängerin Sarah Engels ist zum zweiten Mal schwanger. Die frohe Botschaft verkündete die 28-Jährige auf Instagram. "Die letzten Monate schon hüten wir ein ganz besonderes Geheimnis in meinem Bauch. Wir sind so unendlich glücklich und dankbar, dass wir dieses Glück nun mit euch teilen möchten", schrieb sie zu einem Video ihrer Hochzeit an ihre 1,6 Millionen Follower und Followerinnen adressiert. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das schönste Geschenk auf Erden in sich zu tragen. Dieses Video rührt uns jedes Mal wieder zu Tränen."