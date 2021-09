Sarah Connor spricht über Depressionen und sagt Auftritt ab

Erst diese Woche habe sie eine schlimme Panikattacke erlitten. "Ich war gestern Morgen im Wald mit meinen Hunden und habe eine schöne, gepflegte Panikattacke bekommen. Mitten im Wald. Bei Sonnenschein. Ich hatte keine Ahnung, warum", sagte Connor. "Ich dachte nur: 'Was ist das jetzt? Warum kommt jetzt gerade dieses Gefühl?'"

"Nach Außen existierte ein völlig anderes Bild von mir"

Mittlerweile habe sie aber gelernt, mit den Panikattacken zu leben. "Das ist für mich mittlerweile schon wie eine alte Bekannte. Wie eine Schwester, die dabei ist und wo ich denke: 'Ok, es ist jetzt gerade so'", so die Musikerin. Sie könne sich aber nie sicher sein, wann sie erneut eine Angstattacke bekommen werde. "Es passiert mir auf der Bühne, beim Autofahren, in Situationen, wo ich nicht wegkann, in einer Menschenmenge oder in einer Schlange", erklärt Sarah Connor.