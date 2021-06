Brand am Set: Sarah Connor nur knapp den Flammen entkommen

Schock für Musikerin Sarah Connor: Am Set des Videodrehs zu ihrer neuen Single "Alles in mir will zu Dir" im spanischen Saragossa brach unerwartet Feuer aus. Die Musikerin und eine ihrer Angestellten konnten nur knapp den Flammen entkommen.

Connors Kostümtruck ging bei Dreh in Flammen auf

Während die Sängerin und ihre Visagistin Tricia noch im hinteren Wohnbereich saßen, sei ihr Kostümtruck plötzlich in Flamen gestanden, wie Connors Visagistin gegenüber der Bild erzählt. Sie selbst habe zunächst gar nicht mitbekommen, dass sie und Sarah Connor in Gefahr seien. "Wir haben Schreie gehört", berichtet die Angestellte der 41-jährigen Sängerin. "Als ich die Tür öffnete und zur Seite schaute, sah ich die riesigen Flammen am Auto hochsteigen."

Danach seien sie und Connor sofort losgerannt. Gerade noch rechtzeitig. Denn nur Minuten später habe der Truck lichterloh gebrannt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Brand, der vermutlich durch einen technischen Deffekt ausgelöst wurde und sich schnell ausbreitete, sei dennoch ein Schock gewesen.