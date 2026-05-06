Welche Rolle Sarah Connor bei Trennung von Bushido und Anna-Maria spielte

Was immer noch nicht alle wissen: Erfolgssängerin Sarah Connor ist die Schwester von Anna-Maria Ferchichi, der Ehefrau von Rapper Bushido – was letzteren wiederum zum Schwager von Connor macht. Das Showbusiness ist eben ein Dorf. Das Ehepaar sprach in der Vergangenheit offen über schwierige Phasen in ihrer Beziehung. Ende 2025 kam es sogar kurzzeitig zur Trennung. Eine emotional belastende Zeit für beide, wie sie nun auch im Live-Podcast "MayWay" unter der Moderation von Tanja May auf der OMR in Hamburg erzählten. Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, berichtete dort, dass es Connor war, die ihm damals unterstützend beistand.

Bushido: "Emotionaler Tiefpunkt" in Dubai Nach dem vorübergehenden Bruch mit seiner Ehefrau zog sich Bushido nach Dubai zurück, wo er einsam lebte und gleichzeitig als Juror bei der Castingshow "DSDS" tätig war. Der Musiker schilderte, wie diese Doppelbelastung ihn an seine Grenzen brachte. Er bezeichnete die damalige Zeit als "emotionalen Tiefpunkt" in seinem Leben (via Bild). Sarah Connor: Bushidos Lichtblick in dunklen Zeiten Nicht nur tägliche Psychotherapiesitzungen, sondern auch der Kontakt mit Schwägerin Sarah Connor halfen ihm durch diese schwierigen Wochen. "Sie hat mir aus Berlin ein Foto meines eigenen Tour-Plakats mit dem Schriftzug "Alles wird gut" geschickt", zitierte ihn die Bild. Für Bushido war diese Geste ein Zeichen großer Menschlichkeit, wie er betonte. Allgemein habe die Sängerin darauf geachtet, stets mit ihm in Verbindung zu sein und habe sich regelmäßig nach seinem Wohlergehen erkundigt. Aber nicht nur das: Auch fungierte Connor als Vermittlerin zwischen dem zerstrittenen Ehepaar.