Bushido: Noch zwei Babys – aber diesmal mit Leihmütter

In dieser Familie wird es nie langweilig. Noch vor kurzem sprachen Bushido (47) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) von einer Trennung, nun sind sie aber wieder ein Paar, die Ehekrise scheint überwunden. Mehr noch: Die beiden wollen ihre Familie, die ohnehin bereits aus acht Kindern besteht, erweitern und noch zwei weitere Babys haben. Diese aber soll nicht der Storch, sondern eine Leihmutterschaft bringen. "Wir sind ein bisschen aufgeregt, denn wir haben gleich einen Zoom-Call nach Los Angeles mit der Agentur für die Leihmutterschaft", berichtete Ferchichi in einem Videotagebuch auf Instagram. "Ich bin gespannt, du auch, Honey?", fragte sie ihren Mann, der neben ihr saß, worauf der Rapper antwortete: "Ich bin sehr aufgeregt."

Zwei Leihmütter, zwei Babys Das Paar, das erst kürzlich von Dubai zurück nach Deutschland gezogen ist, hat einen genauen Plan, wie sie selbst erläutern: Zwei Leihmütter sollen jeweils ein Baby austragen, sodass die beiden jüngsten Kinder gleichaltrige Spielkameraden haben. "Mit der Klinik in Los Angeles haben wir besprochen, dass wir gerne zwei Leihmütter mit jeweils einem Embryonen hätten", so Ferchichi. Dabei sei für die beiden entscheidend, dass die Kinder in die bestehende Dynamik der Großfamilie passen. Sie fügte hinzu: "Wir sehen, wie wunderbar die Drillinge es miteinander haben. Die vier Großen sind immer zusammen. Es wäre ein Abstand von fünf Jahren zwischen den Drillingen und einem weiteren Kind. So wären sie zu zweit. Wer Mehrlinge hat, weiß wovon ich rede."