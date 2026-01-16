Sänger Pietro Lombardi wird man zuküntig wohl öfter an der Seite von Rüpel-Comedian Oliver Pocher sehen. Denn dieser hat seinen erfolgreichen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" einer Schönheitsoperation unterzogen – ganz nach dem Motto "Same Script, Different Cast".

Wie bereits auf seiner Website verkündet wurde, ist Pochers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden nicht länger Teil des Projekts. Die Moderation übernimmt ab sofort Lombardi – und das wohl nicht ganz zufällig: Denn der Ex-"DSDS"-Juror ist ein guter Freund Pochers und wohnt auch seit einigen Wochen bei ihm im Keller.

"Klingt hart, ist es aber nicht. In der Theorie ist es ein Kellerbereich, aber ausgebaut. Wie eine kleine Wohnung", erklärte der Comedian die WG laut Bild.