Überraschung: Pietro Lombardi ist der neue Mann an Oliver Pochers Seite
Sänger Pietro Lombardi wird man zuküntig wohl öfter an der Seite von Rüpel-Comedian Oliver Pocher sehen. Denn dieser hat seinen erfolgreichen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" einer Schönheitsoperation unterzogen – ganz nach dem Motto "Same Script, Different Cast".
Wie bereits auf seiner Website verkündet wurde, ist Pochers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden nicht länger Teil des Projekts. Die Moderation übernimmt ab sofort Lombardi – und das wohl nicht ganz zufällig: Denn der Ex-"DSDS"-Juror ist ein guter Freund Pochers und wohnt auch seit einigen Wochen bei ihm im Keller.
"Klingt hart, ist es aber nicht. In der Theorie ist es ein Kellerbereich, aber ausgebaut. Wie eine kleine Wohnung", erklärte der Comedian die WG laut Bild.
"Du bist mein einzig wahrer Freund"
In der ersten Folge des neuen Duos, die in der Nacht zu Freitag veröffentlicht wurde, stellt Pocher Lombardi als seinen "absoluten Lieblingsbewohner" vor und erklärt: "Eigentlich wäre ich ja heute mit Sandy hier gewesen. Aber ... sie hat zwischen Nepal und Bhutan irgendwie für sich festgestellt, dass sie diesen Podcast so nicht mehr fühlt", so der 47-Jährige (via Bild). Ein Ende seines Podcast-Projekts kam für ihn jedoch nicht infrage: "Ich mache seit sieben Jahren jede Woche freitags einen Podcast. Aufzuhören ist keine Option."
Zwischen den beiden wurde es in der Debüt-Episode auch so richtig emotional: "Eigentlich bist du mein einzig wahrer Freund aus diesem Business", gesteht Lombardi seinem Gastgeber. "In den brenzligen Situationen war immer nur einer da. Und das bist du." Pocher reagierte daraufhin ebenso gefühlvoll: "Du bist kein Ersatzkandidat. Unsere Geschichte ist so interessant. Unabhängig von Sandy."
Männer-WG (oder so)
Seit September vergangenen Jahres wohnt Lombardi bei Pocher. Der Grund: die Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa. Er habe im Keller seinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang und ein etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer, schrieb Lombardi damals auf Instagram.
"Also WG würde ich das nicht nennen", betonte er. "Wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich nicht über Ollis Haustür, sondern direkt in mein Zimmer eben über diesen separaten Eingang." Ihm wäre es auch unangenehm, das private Familienleben von Pocher zu stören, wenn er jedes Mal durchs Haus laufen würde, sagte Lombardi. Für den Moment sei die Unterkunft bei Pocher für ihn eine gute Übergangslösung, so Lombardi. "Ich kann in Ruhe schauen, was die Zukunft bringt, ohne etwas überstürzt zu entscheiden, was ich später bereuen könnte."
Pocher revanchierte sich mit dem Zimmerangebot bei Lombardi, nachdem der Sänger ihn und seine Familie nach der Flutkatastrophe 2021 bei sich untergebracht hatte. Dafür hatte Lombardi damals sein 400 Quadratmeter großes Haus in Köln gegen ein Hotelzimmer eingetauscht. Die Flut im Juli 2021 hatte das Pocher-Haus überflutet.
Kommentare