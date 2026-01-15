Opernball 2026: Verzichtet der ORF auf zwei Moderatorinnen?

Am 12. Februar heißt es wieder "Alles Walzer" in der Wiener Staatsoper. Denn dort findet der 68. Opernball statt. Morgen, Freitag, gibt es dazu eine Pressekonferenz, wo dann alle Details zum Ball der Bälle bekanntgegeben werden.

2025 führten für den ORF insgesamt fünf Moderatorinnen und Moderatoren durch die Ballnacht. Heuer sollen es nur mehr drei sein. Laut der "Kleinen Zeitung" verzichtet der ORF nämlich auf zwei Damen.

"Seitenblicke"-Reporterin Marion Benda (es wäre ihr dritter Einsatz) ist angeblich nicht mehr dabei, genau wie Silvia Schneider, die 2025 ihr Debüt feierte. Wobei Schneider zumindest kurz zu sehen sein soll. Man setzt anscheinend auf das "alt"bewährte Team. So sollen Mirjam Weichselbraun, Andi Knoll und Teresa Vogl heuer durch den Opernball führen.