Unter den Opernball-Debütanten ist heuer ein ganz besonders Paar

Wenn am 12. Februar die Fächer-Polonaise in der Wiener Staatsoper erklingt, dann sind auch Holly Hurtig (23) und Tobias Cinibulk (23) Teil des Jungdamen- und -herrenkomitees. Die beiden kommen vom Verein "Ich bin O.K." (bietet kulturelles Angebot für Menschen mit Behinderung) und sind schon voller Vorfreude.

So erfüllt sich für Holly damit ein großer Traum: "Ich liebe Musik, egal ob klassisch oder modern, und ich singe und tanze leidenschaftlich gern. Beim Opernball den wunderbaren Klängen zu lauschen und dort zu tanzen, ist seit langem ein großer Wunsch von mir. Bis jetzt habe ich den Opernball im Fernsehen gesehen und auch Freunde von mir haben den Ball bereits eröffnet. Dass ich nun auch den Opernball eröffnen darf, ist für mich ein tolles und unvergessliches Ereignis und Erlebnis!"