Unter den Opernball-Debütanten ist heuer ein ganz besonders Paar
Wenn am 12. Februar die Fächer-Polonaise in der Wiener Staatsoper erklingt, dann sind auch Holly Hurtig (23) und Tobias Cinibulk (23) Teil des Jungdamen- und -herrenkomitees. Die beiden kommen vom Verein "Ich bin O.K." (bietet kulturelles Angebot für Menschen mit Behinderung) und sind schon voller Vorfreude.
So erfüllt sich für Holly damit ein großer Traum: "Ich liebe Musik, egal ob klassisch oder modern, und ich singe und tanze leidenschaftlich gern. Beim Opernball den wunderbaren Klängen zu lauschen und dort zu tanzen, ist seit langem ein großer Wunsch von mir. Bis jetzt habe ich den Opernball im Fernsehen gesehen und auch Freunde von mir haben den Ball bereits eröffnet. Dass ich nun auch den Opernball eröffnen darf, ist für mich ein tolles und unvergessliches Ereignis und Erlebnis!"
Holly arbeitet als Assistenz bei der von ihrer Mutter Sonja Reichenberger ins Leben gerufenen Lerninitiative "Holly go Lightly" und nimmt dort auch Unterricht. Musikalisch war sie schon immer, sie nahm etwa Flöten- und Klavierunterricht, spezialisierte sich dann aber doch auf Gesang.
Holly Hurtig tanzt gemeinsam mit Tobias Cinibulk, der nach seiner Kochlehre als Küchenhilfe im von der Volkshilfe betriebenen Ankunftszentrum Schlossberg im 13. Bezirk in Wien arbeitet.
Auch er wollte den Opernball unbedingt einmal erleben. "Seit Jahren wollte ich wissen, wie es ist, selbst am Opernball zu tanzen – und dass ich nun tatsächlich als Debütant dabei sein darf, hätte ich nie erwartet. Es erfüllt sich ein großer Traum, gemeinsam mit meiner Tanzpartnerin Holly den Ball zu eröffnen. Mit großer Neugier und Vorfreude blicke ich diesem Moment entgegen und hoffe auf ein magisches Erlebnis."
