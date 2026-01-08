Die ersten Opernball-Stargäste stehen bereits in den Startlöchern
Pünktlich mit Beginn des neuen Jahres starten auch die Spekulationen rund um die Stargäste des Wiener Opernballs, der heuer am 12. Februar in der Staatsoper über die Bühne gehen wird.
Die "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner gaben etwa am Donnerstag bekannt, dass sie auch heuer wieder eine Loge auf dem Ball der Bälle haben werden.
Im Vorjahr nahmen dort Moderatorin Amira Aly (eine Wahrsagerin sagte ihr kürzlich, dass sie noch im März oder April schwanger werden soll), Schauspielerin Nina Proll, Topmodel Franziska Knuppe, Choreograf Bruce Darnell, Prinzessin Lilly Wittgenstein und Popstar Sasha Platz.
"Der Opernball ist der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres – und genau dieses besondere Flair möchten wir mit internationalen Stars und bekannten Persönlichkeiten zusätzlich unterstreichen", sagen die beiden. Wer diese Stargäste sein werden, ist allerdings noch streng geheim und wird nächste Woche bekannt gegeben.
Auch die offizielle Pressekonferenz findet kommende Woche statt, wo das Moderatorenteam, das künstlerische Programm sowie Raumkonzept und Blumenschmuck vorgestellt werden. Wie Opernball-Stammgast Christian W. Mucha erfahren haben will, soll der Blumenschmuck heuer ja rot sein.
