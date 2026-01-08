Die ersten Opernball-Stargäste stehen bereits in den Startlöchern

Pünktlich mit Beginn des neuen Jahres starten auch die Spekulationen rund um die Stargäste des Wiener Opernballs, der heuer am 12. Februar in der Staatsoper über die Bühne gehen wird.

Die "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner gaben etwa am Donnerstag bekannt, dass sie auch heuer wieder eine Loge auf dem Ball der Bälle haben werden.