Erster Stargast für den Wiener Opernball wurde enthüllt

Die "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner verraten, wer in ihrer Loge sitzt.
13.01.26, 11:19

Vergangene Woche haben die "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner ja bereits angekündigt, dass sie ihre Loge auf dem Wiener Opernball mit Stargästen füllen werden. Und die beiden haben Wort gehalten und am Dienstagvormittag den ersten Namen verkündet.

Unter den Opernball-Debütanten ist heuer ein ganz besonders Paar

Topmodel Nadine Mirada wird am 12. Februar dort Platz nehmen und ein Kleid von Vauthier tragen. Dazu kommt noch 50-Karat-Schmuck von Mandana.

Michael Lameraner, Nadine Mirada, Adi Weiss

"Für uns ein Muss! Nadine ist Österreichs erfolgreichstes Model – und eine sehr enge Freundin von uns", so Weiss und Lameraner.

