Erster Stargast für den Wiener Opernball wurde enthüllt
Die "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner verraten, wer in ihrer Loge sitzt.
Vergangene Woche haben die "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner ja bereits angekündigt, dass sie ihre Loge auf dem Wiener Opernball mit Stargästen füllen werden. Und die beiden haben Wort gehalten und am Dienstagvormittag den ersten Namen verkündet.
Topmodel Nadine Mirada wird am 12. Februar dort Platz nehmen und ein Kleid von Vauthier tragen. Dazu kommt noch 50-Karat-Schmuck von Mandana.
"Für uns ein Muss! Nadine ist Österreichs erfolgreichstes Model – und eine sehr enge Freundin von uns", so Weiss und Lameraner.
