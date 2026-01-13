Erster Stargast für den Wiener Opernball wurde enthüllt

Vergangene Woche haben die "Style Up Your Life"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner ja bereits angekündigt, dass sie ihre Loge auf dem Wiener Opernball mit Stargästen füllen werden. Und die beiden haben Wort gehalten und am Dienstagvormittag den ersten Namen verkündet.

Topmodel Nadine Mirada wird am 12. Februar dort Platz nehmen und ein Kleid von Vauthier tragen. Dazu kommt noch 50-Karat-Schmuck von Mandana.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Style Up Your Life Michael Lameraner, Nadine Mirada und Adi Weiss