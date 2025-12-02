"Fressattacken": Pietro Lombardi nahm 15 Kilogramm zu

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Sänger Pietro Lombardi hat seit Monaten mit einer Gewichtszunahme von 15 Kilogramm zu kämpfen. Dies führte zu einer Welle von beleidigenden Kommentaren in den sozialen Medien, auf die der Musiker jetzt deutlich reagiert. In einer emotionalen (und zeitlich begrenzt verfügbaren) Instagram-Story macht er seinem Ärger Luft und appelliert eindringlich an mehr Sensibilität im Umgang miteinander.

"Schaut euch hier die Kommentare an: Pietro, fett geworden, Rollmops …", beginnt der 31-Jährige seine Videobotschaft und blendet einige der hasserfüllten Nachrichten ein, die er erhalten hat – unter anderem sieht man Kommentare wie "boah die killer plautze", "Pietro Speckardi" oder "Der rollt ja". Die Beleidigungen scheinen nun aber einen Punkt erreicht zu haben, an dem er nicht mehr schweigen wollte. "Ich habe Fressattacken gehabt" Lombardi, der durch seine Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde, erklärt offen, dass er in den letzten drei bis vier Monaten stark an Gewicht zugenommen hat. Grund dafür seien unter anderem unkontrollierte Essattacken gewesen. "Ich habe in den letzten drei, vier Monaten wirklich 15 Kilo zugenommen. Und ich würde auch am liebsten morgen zum Sport gehen und sagen: 'Ab jetzt zieh’ ich durch.' Aber manchmal gibt es eine Blockade im Kopf, und dann war es bei mir so: Ich habe einfach Fressattacken gehabt", so der Sänger im Clip.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Instagram Pietro Lombardi

Dass das nicht gesund sei, wisse er selbst, stellt er klar. "Ey, Pietro, was du deinem Körper gerade antust, ist nicht geil", würde ihm beim Blick in den Spiegel durch den Kopf gehen. Eine gesunde Lebensweise umzusetzen sei aber nicht immer einfach und schwieriger, als es sich anhört, ist er überzeugt. "Manchmal gibt es diese Blockade da, und dann funktioniert es einfach nicht, wie man sich das wünscht." "Akzeptiert einfach jeden, wie er ist" Trotz des Online-Mobbings zeigt sich Lombardi selbstbewusst. "An mir geht das vorbei – ich habe ein gutes Selbstbewusstsein", behauptet er zumindest im Video. Doch der Sänger warnt davor, welche Auswirkungen solche Kommentare auf andere Menschen haben können. "Solche Kommentare machen etwas mit Menschen, die dadurch eingeschüchtert werden." Lombardis Appell richtet sich an alle, die vorschnell über andere urteilen: "Jedes Problem hat seine eigene Geschichte. Und wenn ihr die nicht kennt, dann haltet die Schnauze."