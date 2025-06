Egal ob auf Paparazzi-Strand-Bildern, nach freizügigen Szenen in Filmen oder nach einem eigentlich glamourösen Auftritt auf dem Roten Teppich: Schauspielerinnen werden bis heute immer wieder Bodyshaming ausgesetzt, wie selbstverständlich zerreißt sich die gesamte Welt das (neidische?) Maul über – angeblich! – zu dicke Oberschenkel, zu kleine Brüste oder eine zu breite Taille. Hollywood selbst gibt da leider fleißig sein Schäuferl dazu, wenn es mit nicht erreichbaren Idealvorstellungen für ungesunde und unrealistische Bodyimages sorgt. Und das bereits seit Jahrzehnten.

Doch nicht nur Schauspielerinnen, auch Schauspieler müssen immer öfter Bodyshaming über sich ergehen lassen. Wenn Leonardo DiCaprio sein Baucherl beim Schimmen im Meer zeigt oder Robert Pattinson nicht über die von Fans erwartete Muskelmasse für die Batman-Rolle verfügt, dann ist im Netz sofort die Hölle los. Nur allzu leicht wird dabei vergessen, dass auch Männer Gefühle haben und sich unsicher fühlen, was ihren Körper betrifft. Einige Schauspieler jedoch haben sich an ihren Kolleginnen ein Beispiel genommen und prangern unrealistische Körperstandards, die Hollywood fleißig kreiert, öffentlich an und sprechen über Bodyshaming und Nacktszenen – und wie all das Einfluss auf ihre Psyche, ihre Selbstwahrnehmung und ihre Karriere hat.

Dwayne "The Rock" Johnson Dwayne "The Rock" Johnson ist für seine Muskelberge bekannt, auf seiner sowohl bewundernswerten als auch einschüchternden Physis gründet gar seine Karriere. Dem ehemaligen Wrestler wurde aber zu Beginn seiner Karriere geraten, mit dem Krafttraining aufzuhören und seine Essgewohnheiten zu ändern, um als Schauspieler ernst genommen zu werden. Johnson allerdings war es vor allem wichtig, sich selbst treu zu bleiben, wie er der Vanity Fair verriet: "Ich denke, in diesem Moment der Authentizität … passierte eine lustige Sache in der Welt des professionellen Wrestlings und eine lustige Sache in der Welt von Hollywood. Beide Branchen passten sich meiner Authentizität an und erlaubten mir, ich zu sein."

© APA/AFP/MICHAEL TRAN Dwayne "The Rock" Johnson

Jonah Hill Jonah Hill, der Star aus Hits wie "The Wolf of Wall Street" oder "Don't Look Up", gehört mittlerweile zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods und wurde bereits zweimal für den Oscar nominiert. Dass er trotzdem nicht dem strengen Schönheitsideal der Traumfabrik entspricht, geht nicht spurlos an dem Star vorbei, genauso wenig wie all die Kommentare und Jokes, die öffentlich über seine äußere Erscheinung gemacht werden. Auf seinem Instagram-Profil bat er seine Fans deshalb mit äußerst höflichen Worten, "meinen Körper nicht zu kommentieren", weil "es nicht hilfreich ist und sich nicht gut anfühlt".

© APA/AFP/ODD ANDERSEN Jonah Hill

Grant Gustin Der "The Flash"-Star Grant Gustin wurde 2018 kritisiert, dass er für das Superhelden-Kostüm zu dünn sei – und dass Barry Allen aus dem Comic schließlich viel mehr Muskeln vorzuzeigen hätte als der Schauspieler. Das machte Gustin allerdings richtig wütend. Auf seinem Instagram-Profil sprach er darüber, dass die Leute ihm und seinen Eltern die meiste Zeit seines Lebens gesagt hätten, dass er zu dünn sei. "Es war für mich eine Reise, es zu akzeptieren", schrieb Gustin. "Aber es gibt eine Doppelmoral, bei der es in Ordnung ist, über den Körper eines Typen zu reden." Der Schauspieler betonte in seinem sehr ausführlichen und emotionalen Post, dass er glücklich mit seinem Körper sei "und andere Kinder, die wie ich gebaut und dünner sind als ich, sollten sich genauso fühlen können. Nicht nur das, sie sollten sich auch fühlen können, als könnten sie eines Tages ein Superheld im Fernsehen oder Film oder was auch immer sein".

Simu Liu Nachdem Simu Liu für die Hauptrolle im Marvel-Hit "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" gecastet worden war, sah er sich plötzlich etlichen rassistischen Online-Kommentaren ausgesetzt, die sich auf sein Äußeres bezogen, wie er Men's Health verriet. Liu fokussierte sich darauf, sein Selbstwertgefühl nicht von diesen Kommentaren abhängig zu machen und wurde so "die wahrscheinlich selbstsicherste und selbstbewussteste Version von mir selbst". Auch er kenne Unsicherheiten, sagte der Schauspieler offen: "Es gibt Tage, an denen ich mich wirklich sexy und auf der Höhe der Welt fühle, und es gibt Tage, an denen ich das nicht tue."

© EPA/NINA PROMMER Simu Liu

Richard Madden Richard Madden ist für seinen durchtrainierten Körper bekannt, doch genau davon möchte sich der "Game of Thrones"-Star distanzieren. In einem Interview mit dem Magazin Vogue verriet er, dass er Nacktszenen in Filmen, die der Handlung nichts Essenzielles hinzufügen und rein dem Voyeurismus dienen, strikt ablehnt. "Wir projizieren ein sehr unrealistisches Körperbild", kritisiert Madden Hollywood. Er erzählt von Tagen, an denen er vor allem trainieren und keine Kohlenhydrate essen durfte, um vor der Kamera den Wünschen der RegisseurInnen und ProduzentInnen zu entsprechen. Madden ist zudem überzeugt, dass Männer in Hollywood sich ihrer Objektifizierung immer bewusster werden.

© EPA/ETTORE FERRARI Richard Madden

Jacob Elordi Auch Jacob Elordi ("Euphoria") ist sich sehr bewusst, dass ihn viele Fans der tabubrechenden HBO-Serie nackt sehen wollen. Seine zahlreichen Shirtless-Szenen sind kein Zufall. Der 27-Jährige steht dem zwiegespalten gegenüber. Im Gespräch mit Men's Health verriet er, dass man "schnell lerne", dass Menschen vor allem das Äußere eines Schauspielers oder einer Schauspielerin interessieren würde. "Es gibt alle möglichen (...) Menschen, auf der gesamten Welt, die nur darüber reden, wie du aussiehst."

© APA/AFP/KENA BETANCUR Jacob Elordi

Matt McGorry In einem Essay für Today sprach der aus "Orange is the New Black" und "How to get away with murder" bekannte Schauspieler Matt McGorry offen über seine Probleme bezüglich seines eigenen Körperbildes. Nachdem er mit Bodybuilding-Wettkämpfen aufgehört hatte, fing er an, sich in seinem Körper unwohl zu fühlen. "Als ich meine erste oberkörperfreie Szene in 'Orange Is the New Black' hatte, kamen diese Gedanken wieder auf. Ich entschied mich für eine sehr ungesunde Crash-Diät. Und jetzt blicke ich zurück und finde das wirklich traurig." McGorry hofft, dass über Körperprobleme und Selbstkritik unter Männern zukünftig offener gesprochen wird.

© Patrick Harbron/Netflix Matt McGorry

Wentworth Miller Der "Prison Break"-Star Wentworth Miller gilt bis heute als feschester Gefängnis-Insasse der TV-Geschichte. Als er jedoch an Gewicht zunahm, gab es von allen Seiten Häme, sein Aussehen wurde gar zu einem beliebten Internet-Meme. Es war der Zeitpunkt, an dem Miller öffentlich über seine Depressionen sprach: "Im Jahr 2010, am tiefsten Punkt meines Erwachsenenlebens, habe ich überall nach Erleichterung, Trost, Ablenkung gesucht. Und ich wandte mich dem Essen zu … Und ich nahm an Gewicht zu. Big fucking deal!", schrieb er auf Facebook, wie The Hollywood Reporter berichtete. Und weiter: "Als ich dieses Meme zum ersten Mal in meinem Social-Media-Feed auftauchen sah, musste ich zugeben, dass es schmerzte. Aber wie bei allem im Leben muss ich die Bedeutung darin suchen. Und die Bedeutung liegt hier in Stärke, Heilung, Vergebung – mir selbst und anderen gegenüber."

© REUTERS/Chris Pizzello Wentworth Miller

Jason Momoa Lässig, chillig, unkompliziert, selbstbewusst – so kennt man Jason Momoa ("Aquaman"). Und genau so, auf seine ganz typische Art, reagierte Momoa, als er vom Promiportal TMZ gefragt wurde, ob ihn die Kommentare, er hätte schon einmal besser (sprich: muskulöser) ausgesehen, verletzen würden.

© EPA/VICKIE FLORES Jason Momoa