Die Kult-Sitcom "Friends", die Jennifer Aniston zum Megastar machte, ist bekannt dafür, Improvisationen der Schauspieler sowie Hoppalas bei den Dreharbeiten in die Serie miteinzubauen. Sucht man auf YouTube nach entsprechendem Inhalt, kann man sich in zahlreiche humorvolle Behind-the-Scenes-Videos vertiefen.

Natürliche wurde LeBlanc sofort in die Notaufnahme gebracht, die Dreharbeiten mussten an diesem Tag unterbrochen werden.

Für eine Szene in der dritten Staffel sollte "Joey"-Darsteller Matt LeBlanc einen Sturz vor der Kamera inszenieren. Der Schauspieler erzählte davon in der Reunion-Show 2021: "Ich wollte über den Couchtisch springen. Das hat ein paar Mal gut geklappt, nur der letzte Versuch ging schief." LeBlanc fiel sehr unglücklich und verletzte sich schwer, erinnert sich Kollege David Schwimmer ("Ross") auch in einem aktuellen Gespräch mit Entertainment Weekly. "Er wurde völlig blass und ich konnte deutlich sehen, dass seine Schulter aus dem Gelenk gesprungen war. Er sah aus, als würde er gleich ohnmächtig werden."

Aufgrund des Unfalls musste LeBlanc in den darauffolgenden Tagen eine Armschlinge tragen, die auch prompt von den Autoren in die Handlung der Serie integriert wurde: Als Erklärung für die Zuschauer fiel Tollpatsch Joey aus seinem Bett und hatte sich dabei eine Armverletzung zugezogen.

Wie geht es Matt LeBlanc heute?

Matt LeBlancs "Joey" war der einzige Charakter aus der Serie, dem nach dem Finale 2004 ein eigenes Spin-Off zuteil wurde. Doch dieses floppte brutal und wurde nach nur einer Staffel wieder abgesetzt. Für LeBlanc keine Überraschung: "Das Drehbuch und die Witze waren in Ordnung, aber die Konflikte und Hindernisse innerhalb der Geschichte waren nicht stichhaltig genug", kritisierte der Schauspieler rückblickend in einem Interview mit RadioTimes. "Außerdem war das Glas für Joey in 'Friends' immer halb voll – in 'Joey' dagegen war es immer halb leer, und das war traurig."

Zuletzt war der heute 57-Jährige im September 2024 in die Schlagzeilen geraten, als Paparazzi-Fotos von ihm erschienen, auf denen er erschöpft wirkte, zudem hatte der Schauspieler merklich zugenommen. Angeblich solle er nach wie vor sehr am Tod seines Ex-"Friends"-Kollegen und guten Freundes Matthew Perry (gestorben 2023) leiden, hieß es. LeBlanc soll sich zurückgezogen haben und nicht mehr auf sein Aussehen achten. "Früher war er immer so positiv, jetzt wirkt es, als ob er sich nicht mehr gut genug fühlt", so ein Insider damals zu InTouch Weekly.