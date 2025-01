"Friends"-Star Lisa Kudrow fand versteckte Nachricht von Matthew Perry

In Erinnerung an ihren verstorbenen Co-Star Matthew Perry schaut sich die US-Schauspielerin Lisa Kudrow Folgen der gemeinsamen Erfolgsserie "Friends" noch einmal an. Früher habe sie das nie gemacht, sagte die 61-Jährige im Juni dem Hollywood Reporter. "Ehrlich gesagt war ich dazu nicht in der Lage, weil es zu peinlich ist, sich selbst anzuschauen. Aber wenn es um Matthew geht, dann ist es in Ordnung. Und es geht darum zu feiern, wie lustig er war - und so will ich mich an ihn erinnern."