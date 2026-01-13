Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind wieder ein Paar

Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi hat nach einer schwierigen Ehephase mit dem Rapper ein Beziehungsupdate gegeben. "Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar", sagte Anna-Maria Ferchichi der Bild.

Das Paar sorgte vor einigen Monaten mit Trennungsgerüchten für Schlagzeilen. Die 44-Jährige und der 47-jährige Musiker der mit bürgerlichen Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, hatten Ende des Jahres öffentlich gemacht, dass sie räumlich getrennt voneinander leben.

Sie betonten aber, nach wie vor ein Paar zu sein. Anna-Maria Ferchichi hatte Ende November bei Instagram mitgeteilt, dass die Ehe in "eine schwierige Phase" geraten sei. "In dem Moment, als wir das ausgesprochen hatten, schauten wir uns beide an und sagten: Das sind wir doch nicht. Wir gehören doch zusammen. Wir lieben uns und müssen das hinbekommen", sagte Anna-Maria Ferchichi der Bild rückblickend.