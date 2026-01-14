Rapper tun normalerweise alles erdenklich Mögliche dafür, um ihrem Image als knallharte Gangster-Rapper gerecht zu werden. Viel Bling Bling, vulgäre Sprache, möglichst wenig Gefühle – und wenn, sind diese von toxischem Machogehabe und manches Mal auch von Rachefantasien bestimmt. Bushido (47) scheint hier die große Ausnahme zu sein, wie er bei einem Konzert gestern Abend bewies. Dort holte er nämlich eine 95-, als auch 98-jährige Seniorin auf die Bühne und sorgte für Gänsehautmomente. Auch Bushido selbst zeigte sich ergriffen und von seinen Emotionen überwältigt.

"Für immer jung" Edith (95) und Elli (98) sind beide große Fans des Musikers und befanden sich auch deshalb im Publikum, um seinem Konzert beizuwohnen. Durchaus außergeöhnlich. Prompt holte Bushido die beiden Freundinnen auf die Bühne, um seinen Song "Für immer jung" mit ihnen zu performen. Elli wurde von ihrem Pfleger gestützt, Edith hakte sich wiederum bei ihrem Liebling Bushido ein. Das Publikum reagierte mit tosendem Applaus.

Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi teilte die bewegenden Szenen als zeitlich begrenzte Instagram-Story. Zu sehen war in diesem Video auch, wie Edith auf der Bühne einige herzliche Worte an Bushido richtete und sich für die Einladung bedankte. "Er weint", kommentierte Ferchichi die sichtliche Rührung ihres Mannes. Bushido betonte zudem auch, dass er sich sehr über "so tolle Menschen" als Fans freue, die eigentlich nicht seinem Zielpublikum entsprechen. Auch ein Instagram-Posting dieses Moments sorgt im sozialen Netzwerk für Begeisterung und wurde bereits rund 60.000 mal geliked:

Nach ihrem Auftritt durften die beiden Frauen den Rest des Konzerts entspannt aus einer Loge verfolgen. Der begleitende Pfleger fasste den Abend auf Instagram mit dem Satz "Gänsehautmoment, den man gar nicht in Worte fassen kann" zusammen. Auch er strahlte über das gesamte Gesicht. Fanliebe kennt kein Alter Die beiden Damen, die durch ihren Pfleger auf Instagram präsent sind, hatten zuvor durch ein Video die Aufmerksamkeit des Musikers gewonnen. In dem Clip zeigte Elli nicht nur ihr Wissen über Bushido, sondern offenbarte auch ihre Zuneigung zu seinen Liedern. Besonders der Titel "Für immer jung" hatte es den Seniorinnen angetan – der Rapper zeigte sich gerührt, lud die beiden Damen zu seinem Konzert ein und sang den Song mit den beiden nun gemeinsam.