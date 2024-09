Sarah Brandner: Das neue (Liebes-)leben von Schweinsteigers Ex-Freundin

"Ich fand es begrenzt, wenn man immer wieder in eine Schublade gesteckt wird. Ich hatte meine Karriere vor meinen Beziehungen und habe immer mein eigenes Ding gemacht", stellte sie klar.

Ein Label, mit dem die 35-Jährige lange gehadert hat. "Ich habe es abgelegt, dass mich das stört", betonte Sarah Brandner im vergangenen Jahr in einem Gespräch mit der Abendzeitung. Allerdings räumte sie ein: "Früher hat mir das durchaus etwas ausgemacht, weil ich mich damit nicht identifizieren wollte."

Wie auch der Profifußballer ist Brandner mittlerweile in einer neuen Beziehung. Schweinsteiger traute sich 2016 mit Tennis-Ass Ana Ivanovi ć.

Wenn es um ihr Liebesleben geht, hüllt sich Brandner für gewöhnlich in Schweigen. Interviews gibt sie nur selten. Über ihren Ex-Freund Schweinsteiger hat sie nie ein böses Wort verloren.

Die Situation sei aber "auf gar keinen Fall" von Dauer. "Es ist halt jetzt gerade projektbezogen und das ist auch okay." Für Brander ist es momentan wichtig, "dass man sich da immer unterstützt."

Neuer Job nach Auszeit

Brander selbst hatte sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Im Interview mit der Münchener Abendzeitung erzählte sie, sich diese Auszeit bewusst genommen zu haben. "Für mich war es eine bewusste Entscheidung, mich etwas zurückzuziehen. Ich glaube, es war eine Lebensphase, in der ich mit bestimmten Dingen aufräumen und mir einfach Zeit für mich nehmen wollte", enthüllte sie damals. In dieser Zeit habe sie sich auf ihre psychische Gesundheit konzentriert.

Zuletzt machte sie eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin. Daraus ergab sich ein neues Projekt für Brandner. Sie moderiert seit April 2023 "Food Facts" für den Youtube-Kanal Health TV. "Es macht wahnsinnig viel Spaß und fühlt sich richtig an", sagte Brandner über ihren neuen Job.