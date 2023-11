"An Absurdität nicht zu überbieten": Sandy Meyer-Wölden über Treffen mit Amira

"Das ist eigentlich an Absurdität nicht mehr zu überbieten"

Amira wohnt nach dem Umzug in der Nähe des deutschen Comedians - ausgerechnet in dem Haus, in Meyer-Wölden während ihrer Ehe mit Pocher mit diesem zusammengelebt hatte. "Das war schon ein komisches Gefühl, wieder in dem Haus zu sein, wo alles anfing" und wo auch alles "aufhörte", sagt sie. "Und in dem Amira jetzt lebt. Das ist eigentlich an Absurdität nicht mehr zu überbieten."

Sie habe Amira auch um einen Rundgang durch das Haus gebeten. Die einstigen Kinderzimmer ihrer eigenen Kinder wiederzusehenen, sei schon komisch gewesen. "Und das sind jetzt die Kinderzimmer deiner Kleinen", sagte sie zu Pocher in Anspielung auf dessen Söhne, die er mit Amira teilt.

Die aktuell Situation der Patchwork-Familie nannte Sandy Meyer-Wölden "verrückt".

"Amira ist die Woche allein in unserem alten Haus und wir haben sieben Kinder hier und Amiras Bruder ist auch bei uns – das kann man sich nicht ausdenken", erzählte sie über die aktuelle Lage.