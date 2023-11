Streit um Unterhalt: Multi-Milliardär Elon Musk will nur 2.540 Euro für Kinder zahlen

Bereits im Oktober wurde berichtet, dass sich ein Sorgerechtsstreit anbahnt. Jetzt erzählt eine Anwältin für Familienrecht gegenüber Page Six, Elon Musk würde in einem Vaterschaftsrechtsverfahren gegen Sängerin Grimes in Texas darum kämpfen, seine finanziellen Interessen zu schützen.

Musk fordert besseren Unterhalts-Deal vor Gericht

Demnach soll Musk seine Ex-Partnerin Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Elise Boucher heißt, am 13. September stillschweigend in Texas angeklagt haben. Wenige Tage später habe sich die Musikerin mit einer eigenen Klage in Kalifornien revanchiert.