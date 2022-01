Sandra Bullock und Bryan Randall in der Bezeihungskrise?

Die Streitigkeiten um ihre gemeinsame Zukunft sollen aber nicht die einzigen Zwistigkeiten zwischen der Schauspielerin und dem Fotografen sein. Bullock soll auch frustriert von Bryan Randalls "nicht existierendem" sozialen Leben sein, so die anonyme Quelle.

Bullock: Auch ohne Trauschein glücklich

So richtig glauben will man die Gerüchte aber nicht. Immerhin hatte Bullock erst kürzlich betont, auch ohne Hochzeit glücklich zu sein. Im "Red Table Talk" mit Jada Pinkett Smith und ihrer Tochter Willow Smith hatte die 57-Jährige Anfang Dezember über sich erzählt: "Ich bin jemand, der den Scheidungsprozess durchlaufen hat. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Wir haben zwei wunderschöne Kinder, drei Kinder - seine ältere Tochter. Das ist das Beste überhaupt. Ich will nicht sagen, macht es wie ich, aber ich brauche kein Papier, um eine hingebungsvolle Partnerin, eine hingebungsvolle Mutter zu sein. Man muss mir nicht sagen, dass ich in den schwierigsten Zeiten immer da sein muss. Ich muss mir nicht sagen lassen, ob ich mit einem guten Mann einen Sturm überstehen kann."

Die Oscar-Preisträgerin, die zwei Adoptivkinder hat, betonte zudem, dass ihre Kinder das Wichtigste in einer Beziehung seien.