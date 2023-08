Sandra Bullock muss die Liebe ihres Lebens verabschieden

Berichte: Bestattung auf den Bahamas

Medienberichten zufolge plane Bullock derzeit Randalls Bestattung. Laut DailyMail.com möchte sie seine Asche auf den Bahamas im Meer verstreuen. Der Ort dafür - ein Luxusresort - habe demnach eine spezielle Bedeutung für beide gehabt. "Sie beschlagnahmten die gesamte Insel, damit sie dort sie selbst sein können. Es war ein Ort, an dem sie sehr glücklichste Zeiten miteinander, mit den Kindern und Freunden verbrachten", so eine namentlich nicht genannte Quelle. "Sie waren wochenlang dort (...). Es macht Sinn, dass sie sich dort von ihm verabschiedet."

Bullock und Randall: Die Geschichte ihrer Liebe

Oscar-Preisträgerin Bullock ("Blind Side") und Randall lernten sich laut dem US-People-Magazin im Jänner 2015 kennen, als er die Geburtstagsparty ihres Adoptivsohnes Louis fotografierte. In dem Jahr adoptierte Bullock ihr zweites Kind, die damals zweijährige Laila. Randall brachte eine Tochter in die Beziehung mit. Im Dezember 2021 sagte Bullock in der Facebook-Talkshow "Red Table Talk", sie habe die "Liebe meines Lebens" gefunden.