Samuel Koch lehnte Einladung zum letzten "Wetten, dass..?" ab

Auf den Unfall blicke er nicht mit Wut zur├╝ck. "Ich k├Ânnte nicht verantwortungsvoll Vortr├Ąge ├╝ber den Umgang mit Krisen und R├╝ckschl├Ągen halten, wenn ich irgendeinen Zorn oder eine negative Gef├╝hlswelt h├Ątte", sagte Koch.

Mit Livemusik, Witz und Akrobatik pr├Ąsentierte der Schauspieler in Mannheim am Donnerstagabend seine "Schwerelos"-Show. In einem ehemaligen Filmpalast der US-Armee wirbelte Koch etwa in einer mehrachsigen Metallkugel ├╝ber die B├╝hne. Der sogenannte Aerotrim, in dem sich ein Mensch durch Gewichtsverlagerung in allen Ebenen des Raums bewegen kann, dient unter anderem zum Piloten- und Astronautentraining. Am Ende eines abwechslungsreichen Abends gab es viel Applaus.