Sängerin Adele: Tränen wegen Dwayne "The Rock" Johnson?

So bekamen ihre Fans Adele bisher wohl noch nicht zu Gesicht: Ungeschminkt und bei mehreren Gläsern Wein plauderte der "Rolling In The Deep"-Star mit Moderatorin Nikkie de Jager in einem gemeinsamen Video. Für den YouTube-Kanal "NikkieTutorials" ließ sich die Sängerin von der begabten Make-up-Artistin schminken und nahm sich dabei im Interview kein Blatt vor den Mund.

Adele über Dwayne Johnson: "Ich wünschte er wäre mein Vater"

Die Moderatorin betonte immer wieder, was für ein riesiger Fan sie von der mehrfachen Grammy-Gewinnerin sei. Doch auch Adele gestand, dass sie selbst einen berühmten Star verehren würde. Sie hätte als Kind eine große Begeisterung für Wrestling verspürt: "Jemand, den ich bisher noch nicht getroffen habe, der mich wahrscheinlich zum Heulen bringen würde, ist 'The Rock'."