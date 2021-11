"Wollte nicht aufstehen": Sängerin Adele kämpfte mit Depressionen und Angstzuständen

Danach fing sie an, rastlos quer über den Erdball zu reisen. "Jamaika, Griechenland, in eine Wüste Arizonas – ich reiste überall dorthin, wo angeblich brillante Energie vorhanden sein soll. Ich warf mich Hals über Kopf hinein und tat alles, was meine Angstzustände und Depressionen hätte lindern können", so die Musikerin.

Als sie erkannte, dass auch eine Glutenunverträglichkeit zu ihrem Zustand negativ beitrug, stellte sie ihre kompletten Lebensgewohnheiten um. Sechs Monate lang rührte sie keinen Tropfen Alkohol mehr an und rannte in jeder freien Minute ins Fitnessstudio. "Ich wurde süchtig danach. Wenn ich meine Kraft und meinen Körper auf diese Weise verwandeln kann, dann kann ich das sicherlich auch mit meinen Emotionen. Das war es, was mich getrieben hat. Es fiel einfach mit all den emotionalen Ereignissen zusammen."

Und genau diese Emotionen verpackte sie nun in Musik und produzierte ein neues Album, das am 19. November erscheint.