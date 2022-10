Sänger starb inmitten des Konzerts: Schwangere Ehefrau wendet sich an die Öffentlichkeit

Mikaben war mitten während eines Konzerts in Paris gestorben. Der 41-Jährige sei am Samstagabend auf der Bühne der Accor Arena im Osten von Paris zusammengebrochen und trotz der Bemühungen der Rettungsdienste gestorben, teilte der Konzertveranstalter auf Twitter mit. In weiteres Posts schreibt Mikabes Frau, sie werde den Willen des himmlischen Vaters nicht infrage stellen. Der Schmerz sei schwer auszuhalten. Sie bedanke sich für die Gebete, sei aber aktuell nicht in der Lage, über das Geschehene zu reden. Sie habe ihre "andere Hälfte verloren" und sei "sprachlos".