Motsi Mabuse spricht über Missbrauch in Kindheit

Was die Sache noch schlimmer machte: Obwohl ihre Mutter öfters beim Tanzunterricht dabei war, hatte sie das Gefühl, schutzlos zu sein und von niemandem verteidigt zu werden.

"Es gab einige Fälle, bei denen meine Mutter dabei war, und ich glaube, sie war selbst schockiert über das, was dort gerade passierte", erinnerte sie sich. "Aber niemand dachte daran, die Kinder aus der Sache herauszunehmen. Alle dachten, so disziplinieren wir Kinder, aber das ist es nicht", sagte Mabuse.

Erst als sie zusammen mit ihrer Mutter nach Deutschland kam, habe sich ihre Situation geändert. Hier hätten sich ihre Lehrer und Lehrerinnen bemüht, sie aufzubauen und all das, "was kaputt war", zu heilen. Um andere Kinder vor ähnlichen Erfahrungen zu bewahren, würde in ihrer Tanzschule ein Therapeut arbeiten, der sich um das psychische Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler kümmert.