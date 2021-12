Sänger Sasha feiert 50. Geburtstag: "Jetzt werde ich alt"

"Ich finde Älterwerden kacke." Popmusiker Sasha findet deutliche Worte zu seinem 50. Geburtstag am Mittwoch, 5. Jänner. Trotzdem nutzt er das Jubiläum, um öffentlich auf sein bisheriges Leben zurückzublicken - ab Oktober in der Bühnen-Revue "This Is My Time" und in der Autobiografie "If You Believe". Wer ist also der Musiker, der seit dem Ende der 90er Jahre fester Bestandteil der deutschen Popszene ist?

Popsänger Sasha über seine Anfänge

Der Sänger wird als Sascha Schmitz im westfälischen Soest geboren. Die Eltern trennen sich früh, er wächst in bescheidenen Verhältnissen auf, mit der Mutter und dem jüngeren Bruder zieht er 25 Mal um. "In der Regel fanden die Umzüge statt, weil meine Mutter einen neuen Mann kennengelernt hatte", schreibt der Westfale in seiner Biografie. "Sie träumte immer davon, jemanden zu finden, der ihr guttat, mit ihr zusammenblieb und auch für uns Kinder als Vater funktioniert."