Ricky Martin zeigt seltene Aufnahmen seiner Tochter Lucia

Erst vor wenigen Tagen wurde Sänger Ricky Martin 50 Jahre alt. Doch nicht nur er, sondern auch seine 3-jährige Tochter feierte am 24. Dezember Geburtstag. In einem süßen Instagram-Beitrag gratulierte der stolze Papa der kleinen Lucia.

Ricky Martin zeigt seine Tochter Lucia

In mehreren Aufnahmen zeigten Ricky Martin und Ehemann Jwan Yosef ihre gemeinsame Tochter Lucia auf Instagram. Der puerto-ricanischer Popsänger widmete ihr zum Geburtstag einen emotionalen Beitrag auf der Social Media Plattform: "Dieses hübsche Mädchen hat am selben Tag wie ich Geburtstag. Der 24. Dezember. Lucia Martin-Yosef, das Licht in meinen Augen, meine Inspiration, meine Motivation. Du bist der Chef des Hauses und wir lieben es so. Ich liebe dich mit meinem ganzen Wesen. Herzlichen Glückwunsch, meine Tochter."