"Sabrina - Total verhext"-Star Melissa Joan Hart enthüllt Liebelei mit Ryan Reynolds

Schauspielerin Melissa Joan Hart verband eigenen Angaben zufolge einst mehr als nur Freundschaft mit ihrem Kollegen Ryan Reynolds. Im "Hey Dude … The 90s Called!"-Podcast verriet sie, dass sie sich in den 90er-Jahren gerne die Serie "Fifteen" schaute, in der sowohl Reynolds als auch Schauspieler Chris William Martin - auch als Corky Martin bekannt, in Hauptrollen zu sehen waren - und sie zwischenzeitlich an beiden Interesse hatte. "Ich war mit Corky zusammen und hatte eine kleine Sache mit Ryan am Laufen", verriet Hart ihren Podcast-Gesprächspartnern David Lascher und Christine Taylor.

Aus Liebelei wurde nichts