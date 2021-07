Ryan Reynolds: Peinliche Enthüllung über Beziehung mit Blake Lively

Sie zählen zu den skandalfreien Traumpaaren Hollywoods: Seit 2011 sind "Deadpool"-Star Ryan Reynolds und die ehemalige "Gossip Girl"-Darstellerin bereits liiert. Im September 2012 wurde geheiratet. Mittlerweile haben die beiden Schauspieler drei gemeinsame Töchter. Ihr Privatleben - und vor allem das ihrer Kinder - halten die beiden so gut es geht unter Verschluss. Umso überraschender, dass Ryan Reynolds nun ein äußerst intimes Detail über den Beginn seiner Beziehung mit Lively ausgeplaudert hat.

Reynolds flehte Lively an, mit ihm zu schlafen

In einem Interview enthüllte Reynolds, wie er damals um die Gunst seiner Traumfrau gebuhlt hat. Kennengelernt haben sich der Schauspieler und Lively am Set des Films "Green Lantern" (2011). Im Podcast von Jason Bateman, Sean Hayes und Will Arnett SmartLess schilderte Reynolds jetzt auf ungewöhnlich offene Weise seine und Livelys Liebesgeschichte.

"Ich traf Blake an der dunkelsten Falte im Anus des Universums namens Green Lantern", erinnerte er sich über den gemeinsamen Film, der ein riesiger Flop wurde. "Wir waren Freunde und Freunde und ungefähr eineinhalb Jahre später hatten wir ein Doppeldate, aber wir waren mit anderen Leuten zusammen."