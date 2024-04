Ryan Gosling bescherte Eva Mendes einen "sehr besonderen" 50. Geburtstag

Eva Mendes ist ein großer "Barbie"-Fan - und das mit gutem Grund. Sie sei so stolz darauf, die Barbie von diesem Ken zu sein, schrieb die US-amerikanische Schauspielerin im Jänner, nach der Verkündung der Oscar-Nominierungen, auf Instagram. "So stolz auf meinen Mann", betonte Mendes. Trotz Hass und Spott in den Medien über seine Ken-Rolle, habe er eine originelle, urkomische, herzzerreißende und ikonische Figur geschaffen und es bis zu den Oscars gebracht, schwärmte sie.

Die Dreharbeiten zu dem Film "The Place Beyond the Pines" (2013) brachte den Kanadier und die in Florida geborene Schauspielerin kubanischer Abstammung zusammen. In dem Drama spielt Gosling einen Stuntfahrer und Bankräuber, Mendes mimt dessen Ex-Freundin und Mutter seines Sohnes. Im September 2014 kam ihr erstes gemeinsames Kind Esmeralda zur Welt, im April 2016 folgte die zweite Tochter Amada.

Die Schauspiel-Kollegen halten sich mit ihrem Privatleben gewöhnlich sehr bedeckt. Im Jänner 2017 machte Gosling auf der Golden-Globe-Bühne eine Ausnahme. Mit der Globe-Trophäe als bester Hauptdarsteller in dem Musical "La La Land" in der Hand, dankte er ausdrücklich seinem "Sweetheart". Während er den Film drehen durfte, habe seine "Lady" zu Hause die gemeinsame Tochter betreut und ihrem krebskranken Bruder geholfen, als sie zudem schwanger war. Ohne ihre Unterstützung hätte er es nicht hierher gebracht, sagte Gosling sichtlich gerührt.

Lange war gar nicht klar, ob die beiden überhaupt miteinander verheiratet waren. Über eine Hochzeit war nichts öffentlich bekannt geworden. In der australischen "Today"-Talkshow machte es Mendes im November 2022 beiläufig offiziell, als sie Gosling als ihren "Ehemann" bezeichnete.