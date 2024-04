Bruder gibt Einblick: Eva Mendes und Ryan Gosling sind "großartige Eltern"

"Es war wie, okay, er wird arbeiten und ich werde arbeiten, ich werde einfach hier arbeiten", sagte Mendes mit Blick auf ihr gemeinsames Heim mit Gosling. Sie habe auf das Schauspielern verzichten wollen, "weil die Schauspielerei dich an Drehorte bringt, sie bringt dich weg", erklärte Mendes. Dass sie für ihre beiden Töchter, heute neun und sieben Jahre alt, zu Hause bleiben wollte, habe sich für sie "ziemlich von selbst verstanden".

Kinder zu haben, bedeute eine Menge Arbeit, so Carlo Mendez jetzt. "Wenn es passiert, dann passiert es. Aber im Moment ist es nicht, worauf ich hinarbeite", so Mendez zu E!News. "Robert De Niro und Al Pacino sind mit 80 Jahren Vater geworden, also habe ich noch Zeit. Ich muss erst meine Karriere in Gang bringen."

Gosling, der zuletzt für seine Rolle als Ken im "Barbie"-Film für einen Oscar nominiert worden war, hatte Mendes 2017 bei der Golden-Globe-Verleihung ausdrücklich dafür gedankt, dass sie ihm die Arbeit in Hollywood ermöglicht.